Macron will sich mit Brief an Franzosen wenden

Der französische Präsident Emmanuel Macron will sich Mitte Jänner im Zuge der "nationalen Debatte" zur Beruhigung der "Gelbwesten"-Proteste schriftlich an die Bürger wenden. Sein "Brief an die Franzosen" werde auch in sozialen Netzwerken verbreitet, bestätigte der Elyseepalast am Mittwoch. Das Schreiben werde den Rahmen für die Themen der Debatte setzen.

SN/APA (AFP)/MICHEL EULER Bevölkerung hat wenig Vertrauen in Macrons Reformen