Macron wirft Le Pen Abhängigkeit von Russland vor

Frankreichs liberaler Staatschef Emmanuel Macron hat seiner rechten Widersacherin Marine Le Pen vorgeworfen, sich von Russland abhängig gemacht zu machen. "Sie hängen von der russischen Macht und sie hängen von Herrn Putin ab", sagte Macron am Mittwoch in der TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten vor der Stichwahl am Sonntag. "Sie reden nicht mit anderen Führungspersönlichkeiten, sie reden mit ihrem Bankier, wenn sie von Russland reden", warf Macron Le Pen an den Kopf.

Macron stellte sich seiner Herausforderin