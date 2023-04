Macron zu Staatsbesuch in China eingetroffen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China eingetroffen. Macron sei in Peking angekommen, meldete der chinesische Staatssender CGTN. Es ist die erste Reise Macrons nach China seit 2019.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN Macron besucht Chinas Staatschef Xi Jinping