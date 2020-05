Macrons Partei verliert absolute Mehrheit

Durch die Gründung einer neuen Fraktion hat die Partei von Präsident Emmanuel Macron ihre absolute Mehrheit in der französischen Nationalversammlung verloren. Der am Dienstag neu gegründeten Fraktion Ecologie Démocratie Solidarité (Ökologie Demokratie Solidarität) schlossen sich 17 Abgeordnete an, darunter auch aktuelle und ehemalige Mitglieder der Präsidentenpartei La République en Marche.

SN/APA (AFP/POOL)/FRANCOIS MORI Die Präsidentenpartei verliert Mitglieder und Mehrheit