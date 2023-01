Macrons Pensionsreform regt auf

Hunderttausende demonstrierten gegen die Anhebung des Antrittsalters.

Sie wissen, dass sie zahlreich sind - und damit ein erstes Ziel erreicht haben: Die Mobilisierung gegen die Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron ist groß. Der Platz der Republik in Paris ist am Donnerstagnachmittag überlaufen von Menschen. "Ich glaube, dass wir die Million Teilnehmer in ganz Frankreich überschritten haben", sagt Philippe Martinez, Chef der radikalen Gewerkschaft CGT.

Zahlreiche französische Schulen und Kindertagesstätten blieben am Donnerstag geschlossen. Viele Flüge, Züge, Busse und S-Bahnen fielen aus. Im ganzen Land legten ...