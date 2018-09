Madrid stellt Katalonien Autonomie-Abstimmung in Aussicht

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat Katalonien ein Referendum über mehr Autonomie in Aussicht gestellt, ein Unabhängigkeitsreferendum aber abgelehnt. In einem Radiointerview mit dem Sender Cadena SER sagte Sanchez am Montag, die Katalanen könnten über ein neues Statut für ihre Region abstimmen. Es gehe aber "um ein Referendum über die Autonomie, nicht über die Selbstbestimmung".

SN/APA (AFP)/EZEQUIEL BECERRA Auch Sanchez lehnt Unabhängigkeitsreferendum ab