Maduro bezeichnet USA als Gefahr für den Weltfrieden

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat in der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York die USA scharf angegriffen. "Die Vereinigten Staaten haben sich im Laufe der Geschichte zur größten Bedrohung für den Frieden in dieser Welt verwandelt", sagte Maduro in seiner Videobotschaft am Mittwoch. Venezuela befinde sich unter einer ständigen Attacke des US-Imperiums, forderte er ein Ende der amerikanischen Sanktionen gegen seine Regierung.

SN/APA (AFP)/MARCELO GARCIA Maduro richtete Videobotschaft an die UNO-Vollversammlung