Maduro sagte "guten Willen" bei Gesprächen mit Opposition zu

Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro geht nach eigenen Worten mit "gutem Willen" an neue Gespräche in Norwegen zur Lösung des Konflikts in seinem Land heran. "Wir werden unseren allerbesten guten Willen zeigen, um eine friedliche, demokratische Lösung zur Überwindung von Venezuelas Konflikt zu finden", sagte Maduro am Montag in einer Fernsehansprache.

SN/APA (AFP)/MARVIN RECINOS Staatschef hofft auf eine friedliche, demokratische Lösung