Maduro schaffte Militärbrigade zum Schutz von Infrastruktur

Nach dem jüngsten massiven Stromausfall in Venezuela hat Staatschef Nicolas Maduro eine Militärbrigade zum Schutz wichtiger Infrastruktur geschaffen. Das Kommando zur Verteidigung der strategischen Grundversorgungsdienste des Staates werde die Strom- und Wasserversorgung schützen und ihre Instandhaltung überwachen, sagte Maduro am Freitag (Ortszeit) in einer in Radio und TV übertragenen Rede.

SN/APA (AFP)/HO Maduro machte die USA erneut verantwortlich