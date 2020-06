Maduro-Vertrauter in Afrika festgenommen

Ein kolumbianischer Geschäftsmann, der Venezuelas sozialistischem Präsidenten Nicolás Maduro nahesteht, ist in Kap Verde festgenommen worden. Laut Medienberichten war Alex Saab in einem Privatflugzeug unterwegs und machte der Zeitung "El Tiempo" zufolge einen Zwischenstopp in dem afrikanischen Land. Saab wird von den USA beschuldigt, Geldwäsche für den autoritär regierenden Maduro zu betreiben.

SN/APA (AFP)/- Der Sozialist regiert das Land autoritär