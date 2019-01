Maduro zu Verhandlungen mit Opposition "bereit"

Im Machtkampf mit der Opposition hat Venezuelas Präsident Nicolas Maduro nach Angaben der russischen Nachrichtenagenturen RIA Nowosti sowie Sputnik seine Verhandlungsbereitschaft bekräftigt. "Ich bin bereit, mich mit der Opposition an den Verhandlungstisch zu setzen, damit wir über das Wohl Venezuelas sprechen können", so Maduro am Mittwoch.

SN/APA (Archiv/AFP)/YURI CORTEZ Auch Neuwahlen würde er unterstützen