Geboren in Somalia, Muslim, Flüchtlingskind - und nun EU-Abgeordneter in Brüssel. Ein 30-jähriger Brite fällt auf.

Neulinge im Europäischen Parlament kämpfen oft sehr lange darum, in der Masse von 751 Abgeordneten wahrgenommen zu werden. Magid Magid ist das binnen weniger Tage gelungen. Das liegt zum einen am Auftreten des 30-jährigen Briten, zum anderen an seinem nicht ...