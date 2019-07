Mit einer feierlichen Zeremonie ist Malaysias neuer König Abdullah offiziell ins Amt eingeführt worden. Der 60-Jährige, zugleich Sultan des Teilstaats Pahang, trug am Dienstag im Nationalpalast von Kuala Lumpur einen prächtig verzierten Baju Kurung - eine traditionelle Jacke, in die Fäden aus Gold eingewebt waren. An seiner Seite hatte er seine Ehefrau Tunku Azizah.

SN/APA (AFP)/SHAIFUL NIZAL Der König und seine Frau bei der feierlichen Zeremonie