Mali: Chef der Militärregierung lässt Amt kurzzeitig ruhen

Der vom Militär in Mali eingesetzte Ministerpräsident Choguel Maiga lässt nach Regierungsangaben sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ruhen. Sein Arzt habe ihn angewiesen, nach 14 Monate langer ununterbrochener Arbeit zu pausieren, teilte Maigas Büro am Samstag mit. Geplant sei eine Wiederaufnahme der Amtsgeschäfte in der kommenden Woche. Das in Paris ansässige Magazin "Jeune Afrique" berichtete unter Berufung auf Maigas Umfeld, Maiga habe einen Schlaganfall erlitten.

SN/APA/AFP (Archivbild)/KENA BETANC Malis Ministerpräsident Choguel Maiga