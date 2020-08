Mali: Militärjunta lässt abgesetzten Präsidenten Keita frei

Zehn Tage nach dem Staatsstreich in Mali hat die Militärjunta den von ihr gestürzten Ex-Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita freigelassen. Keita sei frei und befinde sich in seiner Residenz, sagte ein Sprecher der Militärmachthaber am Donnerstag.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Gestürzter Präsident Keita wieder auf freiem Fuß