Mali-Mission laut Tanner derzeit nicht in Gefahr

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sieht die Mali-Mission des Bundesheeres trotz der angespannten politischen Lage in dem westafrikanischen Land derzeit nicht gefährdet. "Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Mission erfüllt werden", sagte sie am Rande eines Medientermins in Wien am Donnerstag. Die Lage könne sich allerdings sehr rasch ändern, schränkte Tanner ein. Österreich ist mit 70 von insgesamt 800 EU-Soldaten an der Ausbildungsmission EUTM beteiligt.

SN/APA/BMLV/Daniel Trippolt/BMLV/Da Tanner verabschiedete im Novembrer das Mali-Kontingent