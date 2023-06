Mali nimmt neue Verfassung an

Der vom Militär regierte westafrikanische Krisenstaat Mali erhält eine neue Verfassung, die dem Präsidenten und den Streitkräften künftig mehr Macht einräumt. 97 Prozent der Teilnehmer an dem Verfassungsreferendum am vergangenen Sonntag stimmten für das neue Grundgesetz bei einer Wahlbeteiligung von 39,4 Prozent, wie die Wahlbehörde in der Hauptstadt Bamako am Freitag mitteilte. Die Ergebnisse sind vorläufig und müssen noch vom Verfassungsgericht verkündet werden.

BILD: SN/APA/AFP/OUSMANE MAKAVELI Das Referendum in Mali wurde von Unregelmäßigkeiten begleitet