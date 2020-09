Malis früherer Präsident Moussa Traoré in Bamako gestorben

Moussa Traoré, der Ex-Präsident des westafrikanischen Krisenstaats Mali, ist tot. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung der regierenden Militärjunta heißt es, Traoré sei am selben Tag im Alter von 83 Jahren in der Hauptstadt Bamako gestorben. Angaben zur Todesursache gab es nicht.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS ROJON Traoré auf einem Foto aus dem Jahr 1985