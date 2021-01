Mallorca empfiehlt Schweigen in Bus und Bahn

Der Corona-Hotspot Spaniens will die Übertragung der Krankheit durch Aerosole unterbinden.

In Mallorcas Bussen und Bahnen, in denen sich die Fahrgäste gerne viel und lautstark unterhalten, ist es erstaunlich still geworden. Denn die Inselregierung hat im Öffentlichen Nahverkehr Schweigen empfohlen. So soll die Ansteckungsgefahr durch virusbehaftete Aerosole, also in der Luft schwebende Minitröpfchen, vermieden werden. "Klappe halten", titelte die Lokalpresse.

Hintergrund der ungewöhnlichen Maßnahme ist die hohe Zahl der Coronainfektionen auf der Urlaubsinsel, die zu einem der schlimmsten Hotspots Spaniens geworden ist. Die Sieben-Tage-Häufigkeit von neuen Ansteckungen pro 100.000 ...