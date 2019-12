Das Austragungsland der Weltklimakonferenz bekommt den Klimawandel besonders zu spüren.

Die Spätherbsturlauber auf Mallorca und an der spanischen Mittelmeerküste freut es: Unter der knallenden Sonne können sie in Shirt und Shorts am Strand spazieren. Doch normal seien die fast schon sommerlichen Novembertemperaturen nicht, heißt es im staatlichen Wetteramt Aemet. Die ...