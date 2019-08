Malta blockierte erstmals Einlaufen von NGO-Schiff

Erstmals hat Malta einem Rettungsschiff für Flüchtlinge die Einfahrt in seine Hoheitsgewässer untersagt. Die "Ocean Viking" hatte in Malta auftanken wollen. Nach Verweigerung des Tankstopps setzte das Schiff am Donnerstag seine Reise in Richtung seines Einsatzgebiets vor der libyschen Küste fort. Es hatte nach Angaben des Einsatzleiters noch Treibstoff für schätzungsweise zehn bis zwölf Tage.

SN/APA (AFP/Archiv)/CLEMENT MAHOUDE Die "Ocean Viking" wollte zum Tanken in Malta anlegen