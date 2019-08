Malta ließ 40 "Alan Kurdi"-Migranten an Land

40 Migranten sind nach vier Tagen an Bord des deutschen Rettungsschiffs "Alan Kurdi" am Sonntagvormittag in Malta an Land gegangen. Die Regierung in Valletta gab nach eigenen Angaben vom Samstagabend ihr Einverständnis, nachdem sich mehrere EU-Staaten zur Aufnahme der Geflüchteten bereit erklärt hatten. Ministerpräsident Joseph Muscat sprach von einem "Zeichen des guten Willens".

SN/APA (AFP/sea-eye.org)/PAVEL VITK Komplett überfülltes Schlauchboot