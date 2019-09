Malta nimmt 35 "Ocean Viking"-Migranten auf Militärschiff

Für einen Teil der Migranten auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" gibt es eine Lösung. Die 35 Menschen, die am Donnerstag in Maltas Such- und Rettungszone aufgenommen worden seien, könnten auf ein maltesisches Militärboot umsteigen, teilte die Organisation SOS Méditerranée am Freitagabend mit. Die restlichen 182 Migranten an Bord seien aber weiterhin ohne sicheren Hafen.

SN/APA (AFP)/ALESSANDRO SERRANO 182 Migranten an Bord sind weiterhin ohne sicheren Hafen