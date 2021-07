Mammutprozess zu Vatikan-Finanzskandal vertagt

Im Vatikan hat am Dienstag ein historisches Verfahren wegen eines großen Finanzskandals begonnen. Zehn Personen, darunter der einst prominente Kardinal Angelo Becciu, müssen sich vor Gericht verantworten. Es ist das erste Mal, dass ein Kardinal von der vatikanischen Strafverfolgung angeklagt wird. Die Angeklagten erschienen in der Früh in einem behelfsmäßigen Gerichtssaal, der für das Verfahren in den vatikanischen Museen eingerichtet wurde.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Erstmals steht mit Kardinal Becciu ein Kardinal vor Gericht