Man hat sie völlig unterschätzt: Das Jahr der starken Frauen im Osten Europas

Ob im postsowjetischen Belarus oder im katholischen EU-Land Polen: 2020 war im Osten Europas ein Jahr der starken Frauen.

Man muss diese Geschichte mit Maria Kolesnikowa beginnen. Mit dieser 38-jährigen Musikerin aus Minsk, die im Sommer die friedliche Freiheitsrevolte in Belarus anführte. Immer wieder formte sie mit ihren Händen ein Herz, lachte, tanzte und versuchte sogar mit schwer bewaffneten Omon-Polizisten ins Gespräch zu kommen. Bis Diktator Alexander Lukaschenko seine Männer losschickte. Anfang September fielen mehrere Maskierte über Kolesnikowa her, zerrten sie in einen Van und brachten sie zur ukrainischen Grenze, um sie ins Exil zu zwingen. Doch kaum kam ...