Manila: Senator sitzt in seinem Büro fest

Trotz Schützenhilfe des Höchstgerichts fürchtet ein Gegner des Präsidenten seine Verhaftung.

Auf dem Tisch seines Büros stapeln sich die Packungen aus den Schnellimbissbuden der Umgebung. Seit 6. September wohnt der Ex-Marineoffizier Antonio Trillanes (47) in den Räumen des philippinischen Senats. Das schwarze Sofa, das er zum Bett umfunktionierte, wird auch in kommenden Tagen als Schlafstatt dienen müssen: "Freunde und Feinde raten mir, das Senatsgebäude nicht zu verlassen", erklärte Trillanes. Dabei hat er soeben vor dem Höchstgericht einen seltenen Sieg gegen Präsident Rodrigo Duterte (71) errungen. Der will ihn verhaften lassen und vor ein Militärgericht stellen. Die Richter entschieden stattdessen, dass die zivile Justiz erst prüfen müsse, ob die geplante Inhaftierung rechtens sei. Trillanes bleibt lieber hinter seinen Bürowänden, weil draußen vor dem schlichten Senatsgebäude nicht nur Hunderte seiner Anhänger warten, sondern auch Polizisten und möglicherweise ein paar Attentäter. Zwei Jahre nachdem Rodrigo Duterte in das Präsidentenamt des südostasiatischen Landes gewählt wurde, kann sich selbst einer der nur 23 Senatoren des Landes nicht mehr sicher fühlen.