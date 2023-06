Mann in Stockholm will Koran trotz Protest erneut verbrennen

Ungeachtet der empörten internationalen Reaktionen auf eine Koran-Verbrennung in Stockholm hat der dafür verantwortliche Iraker angekündigt, ein weiteres Koran-Exemplar zu verbrennen. Der Zeitung "Expressen" sagte Salwan Momika am Donnerstag, er habe gewusst, dass seine Aktion Reaktionen hervorrufen würde. Trotzdem plane er weitere Aktionen und werde "innerhalb von zehn Tagen die irakische Flagge und den Koran vor der irakischen Botschaft in Stockholm verbrennen".

BILD: SN/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Salwan Momika möchte es wieder tun