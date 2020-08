Manöver vor Zypern als Reaktion auf Erdgassuche der Türkei

Frankreich, Griechenland und Zypern haben am Mittwoch im Westen Zyperns umfangreiche Manöver in der Luft und zur See begonnen. Die Militärübungen gelten als Reaktion auf die türkischen Forschungen nach Erdgas, die ohne die Genehmigung der international anerkannten Regierung in Nikosia westlich und östlich von Zypern seit Monaten stattfinden. Die Türkei bleibt trotz des Manövers hart.

SN/APA (AFP/Greek Defence Ministry) Militärische Muskelspiele vor Zypern