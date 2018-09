Manuel Valls nimmt Bürgermeisteramt in Barcelona ins Visier

Der französische Ex-Premierminister Manuel Valls will offenbar Bürgermeister der katalanischen Hauptstadt Barcelona werden. Der gebürtige Spanier werde am Dienstag seine Entscheidung über eine Kandidatur für die Wahl im Mai 2019 bekanntgeben, teilten Mitarbeiter von Valls am Freitag mit. Der 56-Jährige würde antreten, um die bisherige Bürgermeisterin Ada Colau abzulösen.

SN/APA (AFP/Archiv)/CHRISTOPHE ARCH Valls hat im französischen Parlament noch ein Abgeordnetenmandat