Maˉori wollen Neuseeland umbenennen

Die Ureinwohner Neuseelands prägen die Identität des Inselstaates. Das wollen sie auch im Namen gewürdigt wissen.

Die Partei der neuseeländischen Ureinwohner - der sogenannten Māori - hat sich ein kämpferisches Ziel auf die Fahnen geschrieben. Sie hat eine Petition gestartet, um den offiziellen Namen Neuseelands von "New Zealand" in "Aotearoa" umzubenennen. Aotearoa ist der indigene Name des Landes, der so viel bedeutet wie "Land der langen weißen Wolke". Er wird in Neuseeland schon heute häufig verwendet, ist bisher aber nicht offiziell abgesegnet worden.

Laut den Co-Vorsitzenden der Māori-Partei, Rawiri Waititi und Debbie Ngarewa-Packer, würde ...