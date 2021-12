Maria Ressa: Kämpferin gegen Fake News

Maria Ressa nimmt am Freitag den Friedensnobelpreis entgegen. Den Medien in ihrer Heimat auf den Philippinen macht die Auszeichnung zur rechten Zeit Mut.

Lange war unklar, ob Maria Ressa ihre Auszeichnung persönlich entgegennehmen kann. Mit Erleichterung in der Stimme bestätigt ihre Mitarbeiterin Miriam Grace Go schließlich: "Maria ist in Oslo angekommen." Dort wird der Gründerin des philippinischen Onlinemediums Rappler am Freitag gemeinsam mit dem russischen Journalisten Dmitri Muratow der Friedensnobelpreis verliehen.

Jedes Mal, wenn Ressa die Philippinen verlassen will, muss sie beim Gericht um Erlaubnis bitten. Vergangenes Jahr war sie zu einer Bewährungsstrafe wegen Verleumdung verurteilt worden. Lange Zeit hatte es ...