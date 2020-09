Marine Le Pen bekommt Konkurrenz von ihrer Nichte

Frankreichs Rechte profitieren nicht von der Krise - stattdessen bekriegen sie einander.

Nicht jede Krise bringt auch Krisengewinnler hervor - das lässt sich derzeit auf der politischen Bühne in Frankreich beobachten. 62 Prozent der Franzosen geben in Umfragen an, in Bezug auf den Umgang mit der Coronapandemie kein Vertrauen in die Regierung zu haben. Doch fast die Hälfte der Menschen sieht auch keine bessere Alternative am Horizont. Die politische Opposition profitiert kaum von der aktuellen Stimmung.

Das gilt auch für die selbst ernannte "Oppositionspartei Nummer eins", die rechtsnationale Rassemblement National ...