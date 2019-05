Marine Le Pen muss 300.000 Euro zurückzahlen

Kurz vor der Europawahl in Frankreich hat die Rechtspopulistin Marine Le Pen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Niederlage erlitten. Sie muss 300.000 Euro zu Unrecht bezogener Gelder an das Europaparlament zurückzahlen. Der EuGH habe Le Pens Einspruch endgültig zurückgewiesen, bestätigte Gerichtssprecher Hartmut Ost am Freitag der dpa (Rechtssache C-525/18 P).

SN/APA (Archiv/AFP)/LIONEL BONAVENT Niederlage für Le Pen vor Gericht