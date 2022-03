Mariupol ist eingekesselt

Die russische Armee belagert immer mehr ukrainische Städte. Erstmals räumt sie eigene Verluste ein.

Russland will in der Ukraine offenbar die nächste Front aufmachen. Wie das ukrainische Verteidigungsministerium am Donnerstag meldete, nehmen vier große russische Landungsschiffe in Begleitung von drei Raketenschnellbooten Kurs auf die Schwarzmeerstadt Odessa. Offenbar will man den größten noch ukrainischen Hafen attackieren.

Bei russischen Angriffen auf die Millionenstadt Charkiw sind nach Angaben örtlicher Behörden am Mittwoch und Donnerstag mindestens 34 Zivilisten getötet worden. 285 Menschen wurden zudem verletzt, darunter zehn Kinder, wie der regionale Zivilschutz mitteilte. Die Angaben können ...