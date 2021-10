Márki-Zay soll für Ungarns Opposition Orban herausfordern

Als gemeinsamer Spitzenkandidat der ungarischen Opposition soll der konservative und parteilose Péter Márki-Zay bei der Parlamentswahl im kommenden Frühjahr den rechtskonservativen Regierungschef Viktor Orban herausfordern. Laut Teilergebnissen der Vorwahl der Oppositionsparteien lag der Bürgermeister von Hodmezovasarhely am Sonntagabend klar in Führung. Die Sozialdemokratin Klára Dobrev gestand am Abend bereits ihre Niederlage ein.

SN/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK Liberalkonservativer Kandidat will Orban herausfordern