Marktplatz beschossen: 17 Tote in ukrainischer Stadt

Durch russischen Beschuss eines Marktplatzes in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 17 Menschen getötet worden - darunter auch ein Kind. Mehr als 30 weitere Menschen wurden verletzt, wie Innenminister Ihor Klymenko am Mittwochabend auf Telegram mitteilte. Die Such- und Rettungsarbeiten seien nun abgeschlossen.

BILD: SN/APA/MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS Das ukrainische Innenministerium veröffentlichte ein Bild vom Tatort