Markus Söder - König der CSU in Bayern

Während in London Charles gekrönt wird, wirft sich Bayerns ewige Regierungspartei Markus Söder zu Füßen.



Mit dem Timing hat es Markus Söder nicht so; das weiß die Welt seit seinem Duell mit Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur vor zwei Jahren -- und dessen bitteren Folgen für die Union bei der Bundestagswahl. Diesmal allerdings hat der bayrische Ministerpräsident und CSU-Chef richtig danebengegriffen: Ausgerechnet an dem Tag, an dem in London zum ersten Mal seit 71 Jahren eine königliche Majestät gekrönt wird, lässt er sich in seiner Heimatstadt Nürnberg zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Oktober ausrufen. Da nützt es auch nichts, dass Nürnberg eine Kaiserburg und Söder die Nase vorn hat, was den Zeitpunkt der Proklamation angeht. Die Welt schaut auf Westminster Abbey statt in die Messehalle.

"Diese Grünen passen nicht zu Bayern"

Allerdings verpasst die Welt auch nicht wirklich viel. Dass der Parteitag Söder Einstimmigkeit gönnt, war zu erwarten. Und genauso wenig überraschend ist Söders Rede. Wer ihn vor zwölf Wochen beim Politischen Aschermittwoch in Passau gehört hat, weiß alles. Dass Bayern nur knapp noch nicht das Paradies ist - aber unter den 16 Bundesländern definitiv das schönste und beste. Und das natürlich nur, weil es von der CSU regiert wird. Was so bleiben soll, wenn es sein muss, dann weiter zusammen mit den Freien Wählern. Gar nicht in Frage kommt ein Bündnis mit den Grünen, denn: "Diese Grünen passen nicht zu Bayern", sagt Söder, "und deswegen wollen wir sie auch nicht in der bayrischen Staatsregierung haben".

Söder: "Geschlechtersensible Sprache ist Schafsch..."

Das "Nein zu Schwarz-Grün" oder gar zur Ampel wie in Berlin durchzieht Söders Rede. Es ist auch ein Beifallsgarant: ob es um die Klima- und Heizungspolitik des zuständigen Ministers Robert Habeck geht - "wir starten eine Unterschriftenaktion" -, um dessen Staatssekretär Patrick Graichen, der im Zentrum einer Affäre um familiäre und freundschaftliche Verflechtungen steht - "grüne Korruption", zürnt Söder -, um die Erbschaftssteuer - es drohe der "Totalausverkauf der Heimat" - oder um geschlechtersensible Sprache - "Schafsch..." laut Söder, das einzige wirklich derbe Wort seiner Rede.

Dagegen setzt Söder "CSU-Genialität" in Sachen Zukunft, für die er ebenso stehe wie einst Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber. Unter anderem kündigt er die Gründung einer landeseigenen Baugesellschaft für Windkraftanlagen an - unter dem ebenso hübschen wir interpretationsfähigen Namen "Bayernwind". Aber vor allem geht es ihm um die Digitalisierung Bayerns - und um das Kontrollzentrum für künftige Raumfahrten zum Mond. Kein Spleen, beteuert Söder.

"Ein Mal Berlin reicht", sagt Söder

Aber er sagt ja viel an diesem Samstagmittag - anders als der König in London, der vor allem vieles wirklich tun muss. Unter anderem wiederholt Söder etwas, das wie ein Versprechen klingt, aber keines ist. "Hier gehör' ich her", sagt er - und: "Ein Mal Berlin reicht." Bei der CDU werden sie das gerne hören - aber beruhigen wird Söder sie nicht. In den Umfragen nämlich liegt die CSU stabil bei 40 bis 42 Prozent; das ist nicht nur eine klare Verbesserung im Vergleich mit dem Wahlresultat von 2018: Da verlor die Partei mit Söder als Spitzenkandidat die absolute Mehrheit im Landtag und kam nur auf 37,2 Prozent. Vor allem aber übertreffen die Bayern mit den 40 plus ganz klar den Wert der Union bundesweit: Die liegt zwar stabil und mit mehr als zehn Prozent vor SPD und Grünen - aber eben doch nur bei 27 bis 30.

Während in Nürnberg der Parteitag Söder stehend applaudiert, wird in London in Westminster Abbey der Regent dem Königreich angetragen als "Charles - euer unangefochtener König". Das gilt in diesem Moment auch für Söder. Aber nur in der CSU.