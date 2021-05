Marokko lässt Migranten durch

Tausende erreichten binnen einem Tag die spanische Exklave Ceuta. Dass Marokkos Grenzbeamte beide Augen zudrückten, dürfte eine Retourkutsche an Spanien gewesen sein.

Die meisten kommen schwimmend, einige sitzen in kleinen Gummibooten. Tausende Menschen erreichten auf diesem Weg seit Montag Spaniens Nordafrika-Exklave Ceuta, die von marokkanischem Territorium umgeben ist. Die Stadt erlebt den größten Ansturm von Flüchtlingen und Migranten, an den sich die 80.000 Bewohner erinnern können. "Wir haben hier schon viel gesehen", sagt Rot-Kreuz-Sprecherin Isabel Brasero. "Aber noch nie sind in so kurzer Zeit so viele Menschen gekommen." Schätzungen zufolge haben bis Dienstagnachmittag 10.000 Menschen die Grenze überwunden.

Die Bilder, ...