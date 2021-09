Marokkos Regierungspartei verliert Parlamentswahl deutlich

Die marokkanische Regierungspartei PJD hat bei den Parlamentswahlen eine krachende Niederlage erlitten. Die seit 2011 regierende gemäßigte islamistische Partei für Recht und Gerechtigkeit fällt voraussichtlich von 125 Sitzen auf zwölf Abgeordnete, wie Innenminister Abdelouafi Laftit am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Drei Parteien schnitten demnach besser ab als die PJD.

Laut diesem vorläufigen Wahlergebnis konkurrieren insbesondere die beiden liberalen Parteien Unabhängige Nationalversammlung (RNI) und Partei für Ehrlichkeit und Modernität (PAM) um den Wahlsieg. Die stärkste Fraktion im Parlament stellt in Marokko den Regierungschef, der von König Mohammed VI. ernannt wird. Auch die Mitte-Rechts-Partei Istiqlal landete den Angaben zufolge vor der PJD.

Die Wahlbeteiligung fiel mit knapp über 50 Prozent deutlich höher aus, als bei der letzten Abstimmung vor fünf Jahren. Damals hatten nur 43 Prozent der Stimmberechtigten ihre Stimme abgegeben. Ein Grund für das größere Interesse dürfte sein, dass erstmals zeitgleich auch Regional- und Kommunalwahlen abgehalten wurden.

Die PJD hatte zuvor Vorwürfe des Wahlbetrugs geäußert. "Wir sind sehr besorgt", teilte sie am Mittwoch mit. "Wir haben mehrere Unregelmäßigkeiten festgestellt." Die Partei berichtete unter anderem von "Bargeldverteilungen" in der Nähe von Wahllokalen und "Verwirrung" bei einigen Wählerverzeichnissen, in denen manche Wähler nicht aufgeführt waren.