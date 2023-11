Marsch von Angehörigen der Hamas-Geiseln erreichte Jerusalem

Zehntausende Teilnehmer eines Protestmarsches für die Geiseln in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas haben am Samstag Jerusalem erreicht. Sie demonstrierten dort vor dem Amtssitz des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Der Marsch hatte am Dienstag in der rund 70 Kilometer entfernten Küstenmetropole Tel Aviv begonnen. Viele Demonstranten hielten Schilder mit Bildern der Entführten in die Höhe.

BILD: SN/APA/AFP/GIL COHEN-MAGEN Demonstration für die Rückkehr der Hamas-Geiseln