Martin Luther King Day von Trump-Sager überschattet

Überschattet von den Rassismus-Vorwürfen gegen US-Präsident Donald Trump ist in den USA der Martin Luther King Day begangen worden. Vertreter der afroamerikanischen Gemeinde zeigten sich an dem staatlichen Feiertag am Montag besorgt über die politische Entwicklung im Land. Trump selbst postete ein Video, in dem er den "Traum" von King als "unseren Traum" und "amerikanischen Traum" bezeichnete.

SN/APA (AFP)/JASON CONNOLLY Viele sehnen Ende der Trump-Amtszeit herbei