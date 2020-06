Martin zum neuen Premierminister Irlands gewählt

Das irische Parlament hat am Samstag einen neuen Regierungschef gewählt. Micheal Martin von der bürgerlichen Partei Fianna Fail führt künftig eine Koalition mit der ebenfalls bürgerlichen Fine Gael und den irischen Grünen an. Ende 2022 soll das Amt des Regierungschefs an den bisherigen Premier Leo Varadkar von Fine Gael zurückgehen, der solange den Posten des Vize-Regierungschefs einnimmt.

SN/APA (AFP)/MAXWELLS Martin und Varadkar im Gespräch