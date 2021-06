Marxist greift in Peru nach der Macht

Das südamerikanische Land erlebt ein Herzschlagfinale bei der Präsidentenwahl. Linkskandidat Castillo liegt knapp vorn.

Nach der Präsidentenwahl in Peru zittern die Kandidaten bis zur Auszählung der letzten Stimmen um den Wahlsieg. Nach Auswertung von gut 95 Prozent der Voten führte am Dienstag (Ortszeit) der linke Landlehrer und Favorit für die Wahl, Pedro Castillo, mit 50,26 Prozent der Stimmen. Die Rechtskandidatin Keiko Fujimori kam auf 49,74 Prozent. Sie hatte am Sonntag zunächst klar geführt, rutschte dann aber im Laufe des Montags immer weiter zurück, da erst langsam die Ergebnisse aus den ländlichen Regionen sowie dem ...