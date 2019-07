Massenkundgebungen gegen Übergangsregierung in Algerien

Nach dem Ende der regulären Amtszeit des algerischen Übergangspräsidenten Abdelkader Bensalah ist es in dem nordafrikanischen Land erneut zu Massendemonstrationen gekommen. Die Kundgebung in der Hauptstadt Algier am Freitag war von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet, rund ein Dutzend Demonstranten wurden festgenommen, wie Journalisten berichteten.

SN/APA (AFP)/RYAD KRAMDI Algerien kommt nicht zur Ruhe