Massenproteste in Armenien gegen Berg-Karabach-Abkommen

In Armenien halten die Proteste gegen die Regierung wegen der Vereinbarung einer Waffenruhe in Berg-Karabach an. Mehrere Tausend Menschen widersetzten sich am Mittwoch in der Hauptstadt Jerewan (Eriwan) dem Versammlungsverbot und forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Paschinian. "Nikol ist ein Verräter", skandierte die Menge.

SN/APA (AFP/Azerbaijani Def. Min.)/ Über Teilen von Berg-Karabach weht die Flagge von Aserbaidschan