Massenproteste in Hongkong: Erster Demonstrant vor Gericht

Nach den Massenprotesten in Hongkong ist am Freitag ein erster Demonstrant vor Gericht erschienen. Dem prominenten Straßenkünstler Pun Ho Chiu wird die Beteiligung an der Blockade des Polizeihauptquartiers am 21. Juni vorgeworfen, wie die Behörden mitteilten. Dem 31-Jährigen werden der Angriff auf einen Polizisten und Sachbeschädigung vorgeworfen, er muss in Untersuchungshaft bleiben.

SN/APA (AFP/Archiv)/ANTHONY WALLACE Seit Wochen gibt es in Hongkong Proteste