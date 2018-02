Massenschlägereien unter Flüchtlingen in Calais

Bei Massenschlägereien unter Migranten in der französischen Stadt Calais sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Fünf Flüchtlinge hätten lebensbedrohliche Schusswunden erlitten, 18 weitere seien durch Schläge mit Eisenstangen verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mit. Innenminister Gerard Collomb begab sich noch am Abend nach Calais.

SN/afp Im französischen Calais sammeln sich Migranten, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen.