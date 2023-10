Massive Raketenangriffe aus Gazastreifen auf Israel

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Samstag früh überraschend Dutzende Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. In verschieden Städten des Landes heulten die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Auch in Tel Aviv wurde ein Haus getroffen. Israel feiert gerade das jüdische Fest Simchat Tora (Freude der Tora). Laut israelischen Armeeangaben drangen auch mehrere bewaffnete Palästinenser auf israelisches Gebiet ein.

BILD: SN/APA/AFP/MOHAMMED ABED Raketen aus dem Gazastreifen auf Ziele in Israel abgefeuert