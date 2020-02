Massiver Linksruck bei irischer Parlamentswahl

Bei der irischen Parlamentswahl hat es am Samstag einen massiven Linksruck gegeben. Ersten Ergebnissen zufolge landete die republikanische Sinn Fein (SF) mit 24 Prozent der Stimmen landesweit an erster Stelle, dürfte aber wegen der Eigenheiten des Wahlsystems nicht die meisten Mandate bekommen. Parteichefin Mary Lou McDonald stellte am Sonntagnachmittag dennoch den Regierungsanspruch.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL McDonald stellte den Regierungsanspruch