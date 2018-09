Mattis wies Berichte über Rücktritt zurück

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat Berichte über einen bevorstehenden Rücktritt zurückgewiesen. Er würde die Medienberichte nicht ernst nehmen, sagte Mattis am Dienstag vor Journalisten im Verteidigungsministerium. Es handle sich um Gerüchte, wie sie typisch für den politischen Betrieb in Washington seien, sagte Mattis.

In jüngster Zeit hatten mehrere Zeitungen berichtet, Mattis werde in den kommenden Wochen aus der Regierung ausscheiden. Der Star-Journalist Bob Woodward hatte in seinem vor wenigen Tagen veröffentlichten Enthüllungsbuch "Fear" berichtet, Mattis habe sich mehrfach herablassend über US-Präsident Donald Trump geäußert. Trump selbst hatte vor kurzem erklärt, Mattis werde noch lange im Amt bleiben.

Quelle: Apa/Ag.